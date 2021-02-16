Краснодар, , 09:53 — REGNUM Международный аэропорт Краснодара изменил режим работы из-за непогоды утром 16 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на онлайн табло. Причиной стал сильный снег.

Прием и отправление воздушных судов ограничено до 11:30. Всего задержано около 20 рейсов — в Москву, Архангельск, Брянск, Калининград, Ярославль, Сургут т в другие города. Три рейса, из Уфы, Москвы и Новосибирска, отправлены на запасные аэродромы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 на 15 февраля на регион обрушились снегопады. В результате аэропорт Краснодара не отправлял и не принимал рейсы до 15:00. На 16−17 февраля в регионе сохраняется экстренное предупреждение о непогоде.