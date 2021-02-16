Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге общее количество вакцинированных от коронавируса жителей составляет 160 626 человек, сообщили в Смольном. Это почти 3% от численности постоянного населения города.

Медсестра достаёт из морозильника вакцину от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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К настоящему времени полностью закончили цикл вакцинации 35 287 человек.

С 1 по 7 февраля первично было привито 43 025 человек, с 8 по 14 февраля — 51 541 человек, что на 19,8% больше. На текущей неделе темпы вакцинации продолжают увеличиваться.

Всего в город поступило 281 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 15 февраля составлял 114 881 комплект.

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