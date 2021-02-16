Оренбург, , 09:49 — REGNUM На территории Оренбуржья на участке федеральной трассы М-5 «Урал» под Орском установят четыре надземных перехода. На портале госзакупок опубликована информация об аукционе. Заказчиком выступает ГУП «Оренбургремдорстрой».

Начальная (максимальная) цена лота составляет 83 526 971 рубль. Исполнитель контракта должен заготовить и доставить металлоконструкции, подготовить фундаменты, установить надземные пешеходные переходы из модульных конструкций, а также установить спецустройство для маломобильных граждан.

В рамках реализации проекта в местах установки надземных переходов появится система видеонаблюдения, электрическое освещение, будет благоустроена прилегающая территория.

Надземные переходы установят в течение двух лет (2021−2022) — по два объекта ежегодно.