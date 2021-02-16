Ставрополь, , 09:32 — REGNUM В Ставропольский край прибыла очередная партия вакцины от коронавируса. На этот раз край получил около 27,1 тыс. доз препарата, сообщили 16 февраля в пресс-службе губернатора Ставрополья.

По поручению главы субъекта Владимира Владимирова, вакцину распределят между муниципалитетами в соответствии с потребностями.

«Там, где на прививку записывается наибольшее количество людей, нужно в первую очередь пополнять запас вакцины. Все желающие пройти вакцинацию должны иметь такую возможность», — заявил губернатор.

С учетом поступившей вакцины в крае уже имеется запас препарата в количестве около 50 тыс. доз. К настоящему времени привились уже более 41 тыс. жителей региона.

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