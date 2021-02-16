Иркутск, , 09:32 — REGNUM В связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Иркутской области принято решение о поэтапном возврате к оказанию плановой помощи. По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, в ближайшие дни в регионе сокращается более 600 коек, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с СOVID-19. Его слова 16 февраля цитирует пресс-служба областного правительства.

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«К привычному режиму работы возвращаются как крупные госпитали, так и районные больницы. Это учреждения в Иркутске, Саянске, Зиме, Усолье-Сибирском, Железногорске-Илимском, Новонукутском, Баяндае, Нижнеудинске», — сообщил Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 16 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 53 018 человек (+243 за последние сутки). На сегодняшний день в медучреждениях региона функционирует 3279 коек, свободный коечный фонд составляет 41%. После перепрофилирования будет функционировать 2640 ковидных коек.

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