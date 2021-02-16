Самара, , 09:33 — REGNUM Вопрос закупки дополнительных мобильных медицинских комплексов для увеличения охвата и доступности вакцинации проработают в Самарской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

По итогам заседания, министерству здравоохранения региона было поручено рассмотреть возможность задействовать в прививочной кампании уже имеющиеся мобильные комплексы. Кроме этого, областному минздраву было поручено проработать вопрос приобретения дополнительных мобильных комплексов для увеличения охвата и доступности вакцинации на удаленных территориях региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области прививки от COVID-19 поставили свыше 64 тысяч жителей, при этом порядка 13 тысяч человек получили две части вакцины.

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