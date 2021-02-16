Тирасполь, , 09:31 — REGNUM В ходе 137 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 33 случая заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 30 214 человек. Из них победили инфекцию 28 572 человека, из которых в течение последних суток — 126.

Всего с диагнозом COVID-19 в Приднестровье скончались 660 пациентов, в том числе двое — за прошедшие сутки. Это были 85-летняя женщина и 67-летний мужчина. Отмечается, что у них были хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 284 исследования и выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 138 человек.

Стоит отметить, что с 15 февраля в Приднестровье отменили ряд карантинных ограничений. Возобновлена работа троллейбусов, жители страны могут выезжать за пределы ППР без специального разрешения от Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции. Школы начали работать по комбинированной схеме, сочетая очное и дистанционного обучение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии проведут исследование возможных побочных эффектов после вакцинации