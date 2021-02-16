Токио, , 09:26 — REGNUM Министерство здравоохранения Японии проведёт исследование среди населения на предмет появления возможных побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Об этом 16 февраля сообщает телеканала NHK.

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Отмечается, что всего через соцсети планируется опросить порядка 3 млн человек, по 1 млн для каждой из трёх вакцин, которое закупает правительство.

Полученные данные проанализируют, после чего команда экспертов подготовит доклад о том, связаны ли какие-либо симптомы или недомогание именно с вакцинацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля японские власти попросили руководство ЕС оказать содействие в вопросе обеспечения стабильных поставок вакцин против COVID-19 в другие страны, в том числе и Японию.

Ранее японское правительство одобрило применение в стране вакцины американской компании Pfizer, а также британо-шведской AstraZeneca и американской Moderna.

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