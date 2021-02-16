Ставрополь, , 09:23 — REGNUM В Ставропольском крае сделали послабления ограничений, введенных режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Так, постановлением, подписанным губернатором Владимиром Владимировым, разрешена работа ряда объектов культуры, в частности открываются после длительного перерыва музеи.

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При этом названы условия для проведения экскурсий — одновременное присутствие в залах музеев не более двух человек на площади 5 кв. м. Кроме того, изменены возможности для работы библиотек — увеличена до 50% заполняемость залов. Такое же разрешение получили кинотеатры, концертные залы и дома культуры — они смогут увеличить число зрителей до 50%.

Напомним, на Ставрополье активно идет процесс вакцинации от коронавируса. К настоящему времени привились от опасной инфекции уже более 41 тыс. человек.

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