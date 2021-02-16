Калуга, , 10:31 — REGNUM В Калужской области у 53 учителей диагностирован COVID-19. Новой коронавирусной инфекцией заразились также пять учащихся. Об этом 16 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

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По информации министра, общая заболеваемость у педагогических работников (простудными и иными заболеваниями) наблюдается на уровне 5%. Из-за COVID-19 на дистанционное обучение переведены три класса в двух школах Малоярославца и одной школе Обнинска. Одновременно наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По этой причине в области переведены на дистант 10 классов.

По данным министерства здравоохранения области, эпидемическая обстановка в регионе продолжает стабилизироваться. Показатель заболеваемости относительно исторического максимума снизился на 17%. По количеству заражённых новой коронавирусной инфекцией (2,8% населения) Калужская область занимает 51-е место в Российской Федерации.

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