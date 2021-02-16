Барнаул, , 09:12 — REGNUM Заявление о необходимости вакцинироваться всем, даже тем, кто уже переболел COVID-19, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

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"Всемирная организация здравоохранения также считает необходимым вакцинироваться — даже переболевшим. Это объясняется вероятностью появления недостаточно напряженного иммунитета и возможностью повторного развития болезни.

Мое личное мнение состоит в том, что вакцинация в подобных случаях требует исследования имеющегося гуморального иммунитета к коронавирусной инфекции. При наличии высоких титров антикоронавирусных антител целесообразность вакцинации представляется сомнительной. Защита организма дополнительно не вырастет, а вот вероятность развития поствакцинальных реакций и осложнений останется прежней».

Как уже сообщало ИА REGNUM, мнение о том, что переболевших COVID-19 все равно нужно вакцинировать, ранее высказал врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. По его словам, после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.

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