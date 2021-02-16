Варшава, , 09:11 — REGNUM Глава оппозиционной фракции «Гражданская коалиция» в польском парламенте Цезарий Томчик и пресс-секретарь партии «Гражданская платформа» Ян Грабец объявили о начале кампании по сбору подписей под гражданским законопроектом о ликвидации государственного польского телеканала TVP Info. Об этом передает Polskie Radio 24.

В петиции указано, что «телеканал регулярно занимает однобокую провластную позицию, занимается манипуляциями и периодически публикует фейки, что не соответствует его обязанностям как государственному СМИ». Политики указывают, что государственные СМИ должны носить нейтральный и объективный характер, потому что финансируются за счет налогов как сторонников действующей власти, так и сторонников оппозиции.

В ответ на это руководство телеканала запустило акцию, которая является «ответом на участившиеся нападения на журналистов государственных СМИ и заявления политиков о ликвидации TVP Info». Журналисты предлагают всем неравнодушным оставить положительные отзывы на официальном сайте канала в его поддержку.

В обращении сотрудники телеканала ссылаются на конституцию и Европейскую хартию прав: «Каждому гарантируется свобода выражать свое мнение, а также получать и распространять информацию. Хартия прав ЕС также гарантирует, что государства-члены уважают свободу и плюрализм средств массовой информации».