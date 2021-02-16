Белгород, , 09:12 — REGNUM Первый вылет в 2021 году совершил вертолёт санавиации в Белгородской области. В общей сложности летающая скорая помощь осуществит 901 лётный час, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе правительства региона.

В Белгород из Валуйского городского округа доставили 56-летнего мужчину с инфарктом миокарда. Его госпитализировали в кардиоцентр областной клинической больницы Святителя Иоасафа. На 2021 год станция скорой медицинской помощи Белгородской области и ООО «Авиакомпания «СКОЛ» заключили контракт на 901 лётный час. Пациентов будут эвакуировать на вертолёте с медицинским модулем «Ансат».

В 2020 году санавиацией были экстренно транспортированы 163 жителя Белгородской области.