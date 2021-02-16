Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве с 16 февраля начинается сбор заявок на участие в пилотном проекте «Медиа Хаб», который включаеть в себя мероприятия и программы по трансформации медиа, сообщается на портале мэра столицы.

Проект открывается на экспериментальной площадке «Старт Хаб» на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь». Он объединит блогеров, создателей стартапов и предпринимателей медиасферы.

Участники проекта «Медиа Хаб» смогут обменяться опытом и наладить связи с властями Москвы, бизнесом и инвесторами для создания и развития новых медиа.

Как сообщало ИА REGNUM, экспериментальная площадка «Старт Хаб» заработала на «Красном Октябре в конце 2020 года.

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