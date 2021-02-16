Ачинский район, Красноярский край, , 08:56 — REGNUM В Ачинском районе Красноярского края перед судом предстанет бывший глава муниципалитета. Как сообщили ИА REGNUM 16 февраля в прокуратуре региона, он обвиняется в халатности при предоставлении жилья сиротам (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Ачинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Ачинского района Евгения Розанчугова.

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По версии следствия, с 2016-го по 2018 год в рамках исполнения муниципальных контрактов администрация Ачинского района приобрела восемь квартир для детей-сирот на общую сумму более 6,7 млн рублей. Однако бывший глава района, вопреки требованиям закона, перед заключением контрактов не дал указание о проведении обязательной экспертизы на соответствие жилых помещений требованиям технического задания. В результате приобретённые квартиры оказались непригодными для постоянного проживания.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Ачинский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Клепиковском районе Рязанской области возбуждено уголовное дело о халатности по факту приобретения квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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