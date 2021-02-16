Куала-Лумпур, , 08:55 — REGNUM Массовая вакцинация населения Малайзии от COVID-19 начнется с 26 февраля. Об этом 16 февраля сообщил премьер-министр страны Мухиддин Яссин в эфире государственного телевидения.

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"Программа стартует 26 февраля, я буду первым, кому сделают прививку», — сказал он.

Также Яссин уточнил, что первыми вакцинацию пройдут медицинские работники, сотрудники органов правопорядка и ряд других категорий, входящих в группу риска.

При этом ожидается, что к первому кварталу следующего года 80% жителей страны сделают себе такую прививку.

Отметим, на сегодняшний день на территории Малайзии выявлено в общей сложности за все время пандемии свыше 266,4 тыс. носителей коронавируса.

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