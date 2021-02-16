Москва, , 08:52 — REGNUM Блогер Алексей Навальный 16 февраля доставлен в Бабушкинский суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд продолжит рассматривать уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

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Автомобиль для перевозки заключённых доставил Алексея Навального из следственного изолятора «Матросская Тишина». Заседание по его делу начнётся в 10:00. Ожидается, что пройдут прения сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко отказался участвовать в судебном процессе над Алексеем Навальным из-за оскорблений блогера в свой адрес.

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