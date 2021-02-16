Москва, , 08:52 — REGNUM По итогам 2020 года ГИБДД с помощью камер видеофиксации вынесла в отношении автовладельцев более 145,5 млн штрафов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД РФ.

Отмечается, что данных нарушений в прошлом году стало больше почти на 20% по сравнению с 2019 гордом. Самым распространенным нарушением в прошлом году стало превышение скорости движения. Таких нарушений зафиксировано 124 млн.

На втором месте — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Штрафы за такие нарушения за год получили 13,6 млн водителей. На третьем месте среди самых частых нарушений ПДД находится проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 млн).

Ранее стало известно, что в России планируют ужесточить наказание за грубые нарушения ПДД. Соответствующие нормы в проект нового КоАП намерено добавить Министерство юстиции. Если инициатива будет одобрена, то за три грубых нарушения правил дорожного движения за год водитель может лишиться прав.

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