Москва, , 08:48 — REGNUM Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, передает 16 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Фигуранта уголовного дела привезли в автозаке из СИЗО «Матросская Тишина», само судебное заседание начнётся в 10:00 мск.

Ожидается, что сегодня суд проведёт прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для блогера.

Напомним, в июне 2020 года блогер разместил у себя видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ.

Навальный оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана».

Ранее Навальный во время судебного процесса по делу о клевете неоднократно допускал оскорбления в адрес ветерана Игната Артёменко. Судья сделал блогеру более десяти замечаний.

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