Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 686 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 203 259.

Также сообщается, что за этот же период в Казахстане от COVID-19 скончались четыре пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 2646.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 186 494 человека вылечились от нового заболевания, из которых 1289 — за последние 24 часа.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 772 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.