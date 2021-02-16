Чита, , 08:44 — REGNUM Власти Забайкальского края приняли 81 заявку на участие в программе «Земский учитель», половина поступила из других регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, данная программа является федеральной и позволяет предоставить единовременную компенсационную выплату учителю, прибывшему на работу в сельскую местность или город с населением до 50 тысяч человек и прошедшему конкурсный отбор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае старт федеральной программе «Земский учитель» дали в конце 2020 года. Её цель — предоставление единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему на работу в сельскую местность или город с населением до 50 тысяч человек.

В планах 2021 года привлечь в села Забайкалья 20 учителей, размер единовременной выплаты составит два миллиона рублей.

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