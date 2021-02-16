Горно-Алтайск, , 08:40 — REGNUM В Республике Алтай по ситуации на 16 февраля 2021 года привито более 5% от плана. При этом, по словам главы региона Олега Хорохордина, было израсходовано 80% от общего объёма поступившей в регион вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Всего прививки получили более 4,3 тыс. человек, из которых второй компонент получили 1271. В ближайшее время ожидается поступление ещё 1,1 тыс. доз вакцины.

В районах республики жителей старше 60 лет доставляют в пункты вакцинации мобильные бригады.

Добавим, что в настоящее время в шести стационарах на лечении остаются 207 пациентов с COVID-19. Всего развёрнуто 285 коек, из которых свободно 27%.