Нью-Дели, , 08:39 — REGNUM Полиция Нью-Дели арестовала активистку Дишу Рави, которая пыталась использовать методичку сепаратистов по организации фермерских бунтов в Индии, сообщает 15 февраля агентство Reuters.

Методичку опубликовала на своей странице в Twitter шведская экоактивистка Грета Тунберг, при этом Рави является её соратницей. В полиции установили, что документ подготовили сикхские сепаратисты, которые требуют выхода штата Пенджаб из состава Индии.

«Основная цель этой методички заключается в распространении дезинформации и провоцировании недовольства законами, введёнными правительством Индии», — объяснил представитель полиции Нью-Дели Прем Натх, возглавляющий отдел по борьбе с киберпреступлениями.

Одновременно власти получили ордер на арест еще двоих активистов. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и разжигании беспорядков.

Мирные протесты в Индии за отмену новых законов о сельском хозяйстве продолжаются несколько последних месяцев. За это время к протестующим подключились представители иностранных организаций, в том числе экологическая активистка Грета Тунберг.

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