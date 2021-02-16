Красноярск, , 08:39 — REGNUM Красноярский экономический форум (КЭФ) в 2021 году пройдёт с 12 по 16 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

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Губернатор региона Александр Усс провёл совещание по подготовке к КЭФ. Основным вопросом стало обсуждение концепции предстоящего форума.

Ключевой темой КЭФ-2021, который пройдёт в офлайн‑ и онлайн-форматах, станет «Экономика и пандемия: российский взгляд». Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет (СФУ).

Форум будет проведён «с учётом текущей эпидемиологической ситуации и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора», заверили краевые власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году КЭФ отменили из-за коронавируса.