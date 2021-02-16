Москва, , 08:38 — REGNUM Снегопад возобновится в Москве 16 февраля, сообщает центр «Фобос».

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По данным синоптиков, из-за влияния тёплого атмосферного фронта после 15:00 небо нахмурится и перейдёт в снеговое состояние, усилится ветер и поднимется метель.

«При этом сегодняшнее утро стало самым морозным в текущем феврале и занимает второе место по холоду этой зимой», — отметили в центре.

Утром в столице ожидается облачная с прояснениями погода, после обеда начнутся снег и метель. Температура воздуха опустится до 14 градусов ниже нуля, в Московской области — до 16 градусов. Синоптики также прогнозируют порывистый ветер и снижение атмосферного давления.