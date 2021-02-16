Москва, , 08:52 — REGNUM Мобильные приложения онлайн-кинотеатров ivi, «Кинопоиск» и MEGOGO эксперты Роскачества признали лучшими по итогам проверки 40 таких приложений. Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба организации.

Специалисты протестировали 20 приложений для iOS и 20 для Android и оценили их по 168 критериям. Приложения проверяли на удобство, информационную безопасность, производительность и надёжность.

«Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения ivi, «Кинопоиск» и MEGOGO на обеих платформах», — указали эксперты Роскачества и добавили, что приложение МТС ТВ заняло четвёртое место на Android, а Amediateka — пятое место на обеих платформах.

Ни одно их проверенных приложений не получило отрицательной рекомендации. Более 70% приложений на обеих платформах оценены более чем на 3,5 балла, это хороший показатель. Подписка на пять приложений-лидеров обходится пользователям от 197 до 599 рублей в месяц.

Так, приложение ivi эксперты назвали лучшим по функциональности и безопасности, в нём доступны более 80 тыс. фильмов. Для просмотра через «Кинопоиск» доступны более 9 тыс. фильмов, также в приложении есть информация о фильмах и подборки интересных фактов.

Megogo — удобное, адаптированное для всех групп населения приложение, в нём также есть контент с сурдопереводом и тифлокомментарии. В МТС ТВ доступны интересные варианты подписок, а вот Amediateka подойдёт для любителей зарубежных фильмов и сериалов.

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