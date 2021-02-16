Богота, , 08:34 — REGNUM Процесс вакцинации от COVID-19 в Колумбии начнется 17 февраля, а не 20 февраля, как это было запланировано. Об этом 16 февраля сообщил колумбийский президент Иван Дуке на своей странице в соцсети Twitter.

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"С прибытием первой партии вакцин мы хотим сообщить колумбийцам, что план вакцинации начнётся в среду, 17 февраля, а не 20 февраля, как это было запланировано», — написал он в своем сообщении.

Также Дуке уточнил, что целью властей страны является иммунизация 70% жителей Колумбии и добавил, что транспортная логистика по доставке препарата уже готова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Колумбии за сутки выявили 3510 новых носителей коронавируса, в результате чего их общее число достигло 2 198 549.