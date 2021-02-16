Занзибар, Танзания, , 08:31 — REGNUM Граждане Украины вылетели из Танзании домой. Об этом написала одна из пассажиров рейса на своей странице в социальной сети Instagram.

По её словам, вечером туристам сказали ехать в аэропорт, однако позже рейс снова задержали.

«Нас везут на самолёт! Мы все аплодировали и кричали от радости, когда открыли гейт. На часах 00:03», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что на Занзибаре застряли около 180 украинских туристов. Люди жаловались на тяжёлые бытовые условия и нерегулярное питание.

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