Москва, , 08:27 — REGNUM Чтобы позволить себе жить на проценты от вклада семья из четырёх человек должна иметь на банковском счёте не менее 12 млн рублей. Это из расчёта, что для поддержания приемлемого уровня жизни им потребуется 100 тысяч в месяц. Об этом сообщил управляющий директора по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

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При этом в беседе с агентством «Прайм» эксперт подчеркнул, что снимая каждый месяц проценты в течение десяти лет, вкладчики «обрекают свои деньги к обесцениванию в результате инфляции», ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы.

При этом в 2021 году необходимая сума вклада уже должна быть гораздо выше. Так, учитывая то, что ключевая ставка ЦБ находится на историческом минимуме 4,25% и средняя доходность по депозитам также составляет 4,5% годовых, для получения дохода в 100 тысяч рублей в месяц с депозита нужно держать на вкладе уже более 26 млн рублей, подсчитал финансист.

В качестве альтернатив вкладам Ревенко назвал рынок ценных бумаг и покупку недвижимости. При этом, по его словам, необходимо изучить рынок и оценить возможные риски.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году интерес граждан России к банковским вкладам снизился. Как пояснил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, такой печальный итог года явился следствием политики кредитных учреждений, направленной на снижение процентов по депозитам, которые в ряде случаев перестали компенсировать вкладчикам инфляционные потери. По его словам, это обстоятельство повысило интерес российских граждан к альтернативным источникам получения дохода: ипотека, фондовый рынок и традиционная покупка валюты.

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