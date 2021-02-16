Самара, , 08:22 — REGNUM Более 24 тысяч доз вакцины от COVID-19 может поступить 23 февраля в Самарскую область. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что 23 февраля в регионе ожидают очередную поставку вакцины от COVID-19 в количестве 24 100 доз, а 22 тысячи доз этой вакцины планируют получить в конце февраля.

Отмечается, что прививки от этой инфекции делают в 58 государственных медицинских учреждениях, в которых были развернуты 138 прививочных кабинетов. На текущий момент в Самарской области вакцинировались от этого вируса свыше 64 тысяч жителей, в том числе порядка 13 тысяч жителей получили две части препарата.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 12 февраля в Самарскую область поступило 23 300 доз вакцины «ГамКовидВак» от COVID-19.

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