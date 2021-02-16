Лысьва, Пермский край, , 07:30 — REGNUM В Лысьве Пермского края суд признан инженера общества с ограниченной ответственностью виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что 8 сентября 2020 года для производства капитального ремонта кровли жилого дома был допущен работник, который имел противопоказания к выполнению работ на высоте. Мужчина не использовал средства индивидуальной защиты, в результате упал с высоты и разбился насмерть.

Суд назначил инженеру компании штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, в ходе следствия фирма возместила моральный вред потерпевшим в сумме 600 тысяч рублей.