Токио, , 07:26 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили 965 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

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По его данным, впервые с 1 ноября 2020 года в стране выявляют менее тысячи инфицированных за одни сутки. При этом в 47 префектурах страны зафиксирован рекордно низкий уровень заболеваемости с 16 ноября 2020 года. Также в японской столице Токио уже на протяжении последних девяти дней ежесуточно выявляют не более 500 пациентов. В частности, за 15 февраля в городе выявили 266 заболевших COVID-19.

По последним данным, в Японии с начала пандемии выявили 416 154 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 7 тыс. человек.