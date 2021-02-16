Кизел, Пермский край, , 07:22 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор в отношении экс-главы Шахтинского сельского поселения Кизеловского муниципального района. Бывшая чиновница признана виновной в коррупции, сообщает СУ СКР по региону.

Бывшей главе муниципального образования инкриминировали преступления по трем статьям УК РФ: части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки главой местного самоуправления») и части 4 статьи 290 УК РФ («Получение взятки, в крупном размере»).

По данным следствия, в 2015—2017 годах, будучи главой Шахтинского сельского поселения, женщина получила взятки на общую сумму 380 тыс. рублей. За вознаграждение экс-чиновница предоставляла списки с персональными данными местных жителей, имеющих право на получение социальной выплаты на переселение из ветхого жилья, справки о регистрации по месту жительства и на получение социальных выплат. Взятки были получены также за затягивание сроков выселения гражданки, получившей социальную выплату, из жилого помещения и способствование включению граждан в список имеющих правовые основания для предоставления социальной выплаты на жильё.

Бывшей главе муниципального образования назначено девять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 7 млн рублей. Кроме того, бывшей чиновнице запрещено занимать определенные должности в течение шести лет. Приговор не вступил в законную силу.

Взяткодатель, добровольно сообщившая о преступлениях и способствовавшая их раскрытию, освобождена от уголовной ответственности.