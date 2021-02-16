Буэнос-Айрес, , 07:09 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки скончался 91 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на аргентинской территории достигло 50 327 человек. Также за 15 февраля в стране выявили еще 3259 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Аргентине выявили 2 029 057 инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Аргентины решили ужесточить график вакцинации против коронавирусной инфекции после получения дополнительных доз российского препарата «Спутник V». В стране также разрешили вакцинацию беременных женщин, младенцев и граждан из групп риска.

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