Новосибирск, , 07:08 — REGNUM Уровень газификации в Новосибирской области к началу 2021 года составил почти 35%. Такую цифру на совещании с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым назвал губернатор региона Андрей Травников.

Напомним, что региональная программа «Газификация» действует в Новосибирской области с 2015 года.

Травников уточнил, что благодаря соглашению с компанией «Газпром», каждый год на территории области газифицируется около 6,5 тысяч домохозяйств. К газу подключили более 100 тысяч домовладений.

В ближайшее время необходимо подключить к газу 56 тысяч домохозяйств, вывести из эксплуатации групповые установки сжиженного углеводородного газа, которые отслужили более 20−30 лет и довести газ до тех населённых пунктов, куда он ещё не пришёл.