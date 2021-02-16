Ханой, , 07:01 — REGNUM Во Вьетнаме выявили еще два локальных случая заражения коронавирусом нового типа утром 16 февраля, сообщает вьетнамский национальный комитет по борьбе с COVID-19.

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Отмечается, что оба пациента были выявлены в провинции Хадйзыонг. В связи с этим в регионе ужесточили меры по социальному дистанцированию с 16 февраля.

Таким образом, общее количество выявленных носителей коронавируса во Вьетнаме достигло 2271. Причем только 1372 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Также в настоящее время около 120 тысяч человек находятся на карантине с подозрениями на COVID-19.