Ульяновск, , 06:59 — REGNUM В 2021 году в Ульяновске начнётся строительство инфекционного корпуса областной детской клинической больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Региональные власти отмечают, что в 2021 году планируется возведение детского инфекционного корпуса в Заволжском районе Ульяновска. Новое пятиэтажное учреждение будет рассчитано на 100 коек, затраты на строительство оцениваются в 2,6 млрд рублей с учётом оборудования. Корпус планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

«Параллельно мы ведём активные подготовительные работы по созданию в регионе инфекционного госпиталя для взрослого населения, прорабатываем необходимые механизм», — заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области расширят программу медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения: в неё включат программу по реабилитации пациентов, которые переболели COVID-19. Восстановление здоровья пациентов будет проходить в три этапа. В настоящее время сформировано 17 реабилитационных коек.

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