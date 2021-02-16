Верхняя Салда, Свердловская область, , 06:58 — REGNUM В Свердловской области житель Верхней Салды пойдёт под суд за мошенничество с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в январе-ноябре 2014 года он похитил 900 тыс. рублей у тех лиц, которые ведут асоциальный образ жизни. Это было сделано под предлогом помощи им в продаже недвижимости. В частности, его жертвами стал брат и сестра, у которых после кончины их матери открылось наследство в виде квартиры.

Сейчас дело передано в Верхнесалдинский районный суд. Обвиняемому грозит до десяти лет колонии.

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