Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Три новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы среди членов команды авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». Об этом 15 февраля сообщило издание The Washington Post.

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Отмечается, что у пациентов нет симптомов заболевания. После получения анализов их поместили в карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, первые случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены на авианосце «Теодор Рузвельт» 24 марта 2020 года. 25 апреля в журнале Popular Mechanics было опубликовано исследование, в котором говорилось, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 на борту указанного судна отличается рядом странностей.

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