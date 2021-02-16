Пенза, , 08:36 — REGNUM В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 16 февраля достигло 415 человек. За сутки скончались еще три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — двое мужчин и одна женщина. Возраст погибших — 72, 83 и 84 года. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 15 февраля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составлял 53%. Под наблюдением врачей оставались 8669 человек, сняли с коронавирусного учета 80 723 пензенца.

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