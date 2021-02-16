Женева, Швейцария, , 06:04 — REGNUM Использование вакцины против COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, разрешила для применения в чрезвычайных ситуациях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 15 февраля сообщается на сайте международной структуры.

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Речь идет об обоих вариантах препарата, один из которых производится в Южной Корее, а другой — в Индии. После этого решения указанные вакцины могут распространять с помощью механизма COVAX.

Ранее ВОЗ одобрила другой препарат для вакцинации от COVID-19, созданный американской фармкомпанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Мексику поступила первая для страны партия вакцины AstraZeneca против коронавирусной инфекции.

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