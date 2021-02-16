Мельбурн, Австралия, , 05:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в штате Виктория в Австралии пришла в норму за пять дней карантина, заявил глава региона Дэниел Эндрюс в ходе пресс-конференции.

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По его словам, за 15 февраля в штате выявили всего двух носителей коронавируса SARS-CoV-2. В связи со снижением заболеваемости премьер не исключил, что в штате можно начать снимать карантин.

«Стратегия сработала. Мы готовимся внести изменения уже завтра вечером. Но, как я говорил вчера, я не могу утверждать этого однозначно, поэтому грядущие 24 часа будут очень важны для принятия решения», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в австралийском штате Виктория ввели пятидневный карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. К началу карантина в регионе числилось 20 активных случаев заболевания COVID-19.