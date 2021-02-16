Челябинск, , 05:43 — REGNUM В Челябинской области завели уголовное дело против директора одной из коммерческих организаций. Его подозревают в пособничестве при присвоении главой сельского поселения вверенного имущества, сообщает региональное управление СКР.

Также ранее возбудили дело против самого главы Багарякского поселения. Ему вменили присвоение вверенного имущества. Следователи считают, что 2018−2019 годах сельский руководитель заключал с директором фирмы фиктивные договоры на уборку снега и грейдирование автомобильных дорог. Фактически работы не выполнялись, но чиновник подписывал акты их приёма и переводил бюджетные средства в коммерческую организацию. Директор фирмы их обналичивал и отдавал чиновнику.

Всего размер ущерба бюджету превысил 630 тыс. рублей. Сейчас идёт расследование. Оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники полиции и ФСБ.