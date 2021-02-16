Москва, , 05:40 — REGNUM Российский миротворческий контингент сопроводил колонну Центра гуманитарного реагирования, которая доставила 185 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район Азербайджана. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Район в Нагорном Карабахе перешёл под контроль Азербайджана в соответствии с соглашением, подписанным 9 ноября 2020 года в Москве.

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Миротворцы обеспечили безопасное прохождение 25 военным автомобилям КамАЗ, которые доставили азербайджанской стороне генераторные станции, электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с ноября прошлого года специалисты инженерных подразделений российских миротворческих сил очистили от неразорвавшихся боеприпасов 1292 домостроения в Нагорном Карабахе.

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