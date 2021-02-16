Кемерово, , 05:29 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 16 февраля, ожидаются ветер до 7−12 м/с, местами порывы до 20 м/с, на дорогах сильная гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Региональное управление МЧС России просит кузбассовцев при ухудшении погодных условий соблюдать необходимые меры предосторожности.

«Водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда, — отметили в ведомстве. — При усилении ветра, по возможности, переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна, в том числе и на балконе».

По данным синоптиков, сегодня, 16 февраля, в Кузбассе будет облачно, местами небольшой снег, мокрый снег.