Москва, , 05:25 — REGNUM Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ зафиксировали в 12 российских регионах, 16 февраля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом среди лиц старше 15 лет предельные значения превышены в 22 субъектах РФ. Отмечается, что вакцинацию против гриппа и ОРВИ в России сделали более 85,9 млн человек, что составляет 59% населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля стало известно, что в Забайкалье растет число ежедневно выявляемых случаев заболевания ОРВИ.

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