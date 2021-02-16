Олбани, США, , 04:57 — REGNUM Руководство американского штата Нью-Йорк не пыталось скрыть информацию о реальном количестве пациентов в домах престарелых, умерших от COVID-19 в 2020 году. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо 15 февраля на пресс-конференции.

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По его словам, власти просто не смогли оперативно раскрыть указанные сведения. При этом Куомо отметил, что для чиновников нет «никаких оправданий». Губернатор также подчеркнул, что берет ответственность за эту ошибку на себя.

Вместе с тем Куомо, который является представителем Демпартии США, добавил, что информационный «вакуум» позволил противникам демократов воспользоваться ситуацией в своих политических целях и дал основания для появлений «теорий заговора».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в американском штате Флорида арестовали бывшую сотрудницу регионального минздрава Ребеку Джонс, обвинившую власти в намеренном занижении цифр по заболеваемости и смертности от COVID-19.

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