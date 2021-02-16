Москва, , 04:05 — REGNUM Проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях России реализуются недостаточно эффективно, говорится в отчёте Счётной палаты РФ о реализации проектов развития комфортной городской среды.

В ведомстве отмечают, что причиной такого положения дел является отсутствие должного контроля за реализацией проектов, а также несовершенное нормативное регулирование.

«В заключаемых с регионами соглашениях не установлены количественные и качественные показатели результативности предоставления им межбюджетного трансферта», — назвали в Счётной палате одну из проблем.

Как пояснила аудитор Светлана Орлова, сегодня существует «только один показатель результативности — наличие самого факта реализации проекта», а меры ответственности за нарушения при реализации проектов благоустройства не прописаны вовсе.

По её словам, в 2018—2019 годах на реализацию 240 проектов, победивших в конкурсе малых городов и исторических поселений, из бюджета России было направлено 15 млрд рублей. К 1 января текущего года исполнители отчитались о завершении 166 проектов (69,2%). При этом они не смогли достигнуть экономического эффекта от их реализации в полном объёме.

Для решения проблем в этой сфере Счётная палата предложила обязать субъекты РФ возвращать деньги при нарушении обязательств исполнителями, а также дополнить контроль за реализацией проектов со стороны Минстроя России. Кроме того, исторические поселения и малые города необходимо выделить в отдельную категорию и разработать комплексную концепцию их развития, а координацию работ по благоустройству должен вести ответственный орган исполнительной власти.

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