Петропавловск-Камчатский, , 03:59 — REGNUM Специалист министерства обороны РФ проведут обстрел лавиноопасных склонов Вилючинского вулкана на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Профилактические мероприятия пройдут 16 и 17 февраля. Предупредительный спуск лавин проведут для защиты от неконтролируемого схода снежных масс автодороги Термальный — перевал Вилючинский, высоковольтной линии, которая находится в лавиноопасной зоне.

Туристическим организациям рекомендовали не проводить в эти дни туры в районе, где будет проводиться предупредительный спуск лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине бушует снежный циклон. Из-за чего в островном регионе ограничено движение автобусов, поездов, паромов, задерживаются и прилёты самолётов. Все школы переведены в дистанционный режим работы.