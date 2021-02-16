Брюссель, , 03:19 — REGNUM Евросоюз запускает программу по изучению новых видов коронавируса SARS-CoV-2 для создания вакцин второго поколения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Les Echos.

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«Для этого мы запустим в среду новую программу HERA incubator, посвященную исследованию мутаций вируса», — заявила она.

По словам фон дел Ляйен, программа объединит усилия лабораторий и органов здравоохранения стран — членов Евросоюза, ученных и Еврокомиссии. Первоначально финансирование исследований будет вестись за счет целевых фондов ЕС. Также в рамках программы будет налажено взаимодействие с фармацевтическим регулятором Евросоюза, чтобы ускорить сертификацию новых препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты университета Эдинбурга выявили на территории Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Эта разновидность инфекции получила название B1525. По данным ученых, она уже успела распространиться на десять стран помимо Соединенного Королевства.